Karabük'teki orman yangınında alevler yayılıyor - Son Dakika
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Karabük'teki orman yangınında alevler yayılıyor

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Karabük'ün Kale Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Ekipler 2.5 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

22.07.2024 19:56  Güncelleme: 20:03
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Karabük'teki orman yangınında alevler yayılıyor

Ekipler 2.5 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor

KARABÜK - Karabük"ün Kale Köyü'ndaki ormanlık alanda yaklaşık 2.5 saat önce başlayan yangınında alevler yayılıyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Karabük'ün Kale Köyü mevkiinde saat 15: 15 sıralarında çıkan ve henüz sebebi bilinmeyen orman yangını rüzgarında etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Yangınla mücadele ve söndürme çalışmaları için ilk etapta 8 arazöz, 4 su tankeri, 60 personel ve çk sayıda asker bölgeye sevk edildi.

Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık 2.5 saattir yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangının söndürme çalışmalarına 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait toplam 3 helikopter de havadan destek veriyor.

Karabük Valiliği'nden yangın ile ilgili yapılan açıklamada ise, "22 Temmuz 2024 günü saat 15: 15 sıralarında Merkez Zobran köyünün üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana gelen orman yangınına;

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 1 su tankeri, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve 1 su tankeri, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz ve İl Özel İdaresi'ne bağlı 2 su tankeri olmak üzere toplam 8 arazöz, 4 su tankeri ve 60 personel ile müdahale edilmektedir "denildi.

Yangın havadan görüntülendi

Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü orman yangını ve yürütülen çalışmalar, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan da görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntüler, yangının etki altına aldığı alanı net bir şekilde gösterdi.

Karabük\'teki orman yangınında alevler yayılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'teki orman yangınında alevler yayılıyor - Son Dakika

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