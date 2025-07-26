Karabük\'teki Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Karabük'te 4 gündür devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor.

74 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Üçbaş, Sofular ve Aktaş köylerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Daha önce tedbir amaçlı boşaltılan köylerde alevlerin önünü kesmek için havadan ve karadan müdahale devam ederken, etli olan rüzgar nedeniyle ekipler zaman zaman sıkıntı yaşıyor. - KARABÜK