Karabük'teki Yangında Eşler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karabük'teki Yangında Eşler Hayatını Kaybetti

Karabük\'teki Yangında Eşler Hayatını Kaybetti
04.08.2025 12:46
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Cezaevinden izinli çıkan Mehmet Derya, tartıştığı eşi Semra ile birlikte yangında hayatını kaybetti.

Karabük'te dün meydana gelen yangında yaşanan dehşette, eşi ile birlikte hayatını kaybeden şahsın cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi.

Olay, Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelmişti. Kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası karı kocanın cansız bedenleri bulunmuştu.

Cezaevinden izinli çıkmış

Yaşanan olay sonrası polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede çok sayıda suç dosyası bulunan ve Karabük Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Derya (41) 1 Ağustos tarihinde 10 günlük izinli olarak çıktığını tespit etti. Daha önce 'tehdit', 'kadına karşı basit yaralama' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan dolayı evden uzaklaştırma cezası sonrası tutuklanarak cezaevine konulan eşi Mehmet Derya'dan ayrılmak isteyen Semra Derya ise, ocak ayında boşanma davası açmış.

Mehmet Derya, boşanma aşamasındaki eşinin evine gelerek kavga edip tartıştıktan sonra, evin küçük odasına kendilerini kilitleyerek, odayı ateşe verdiği, yapılan ilk incelemede ise karı kocanın çıkan dumandan zehirlendiği tespit edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Politika, Olaylar, 3-sayfa, Cezaevi, Kavga, Suç, Son Dakika

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