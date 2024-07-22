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Karabük'ün Kale köyünde orman yangını

Karabük\'ün Kale köyünde orman yangını

Karabük'ün Kale köyünde çıkan orman yangınında alevler yayılıyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor.

22.07.2024 18:26  Güncelleme: 18:29
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Karabük"ün Kale köyündeki ormanlık alanda yaklaşık 2.5 saattir süren yangında alevler yayılıyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Kale köyünde saat 15.15 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyüdü. Yangınla mücadele ve söndürme çalışmaları için ilk etapta 8 arazöz, 4 su tankeri, 60 personel ve çok sayıda asker bölgeye sevk edildi. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2.5 saattir yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangın söndürme çalışmalarına 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait toplam 3 helikopter de havadan destek veriyor.

Karabük Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2024 günü saat 15.15 sıralarında merkez Zobran köyünün üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana gelen orman yangınına Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 1 su tankeri, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve 1 su tankeri, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz ve İl Özel İdaresi'ne bağlı 2 su tankeri olmak üzere toplam 8 arazöz, 4 su tankeri ve 60 personel ile müdahale edilmektedir" denildi.

Yangın havadan görüntülendi

Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın ve yürütülen çalışmalar ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Dronla kaydedilen görüntüler, yangının etki altına aldığı alanı net bir şekilde gösterdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'ün Kale köyünde orman yangını - Son Dakika

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