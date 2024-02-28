Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev yangını: Bir itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev yangını: Bir itfaiye eri yaralandı

Karabük\'ün Yenice ilçesinde ahşap ev yangını: Bir itfaiye eri yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yazıköy Köyünde, bir vatandaşa ait iki katlı ahşap evde kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan itfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.02.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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Karabük'ün Yenice ilçesinde iki katlı ahşap ev, kalorifer kazanının patlaması sonucu alev alev yanarak küle dönerken, yangını söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Yazıköy Köyünde meydana geldi. Recep Karakaş(72) isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde, kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan ev kül olurken, yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Ulaş Elieyioğlu'nun sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluştu.

Elieyioğlu'na ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev yangını: Bir itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev yangını: Bir itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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