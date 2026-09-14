Karabük-Yenice yolunda tünelde hatalı sollamaya 13 bin 719 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Karabük-Yenice yolunda tünelde hatalı sollamaya 13 bin 719 TL ceza kesildi

Karabük-Yenice yolunda tünelde hatalı sollamaya 13 bin 719 TL ceza kesildi
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Karabük-Yenice kara yolunda bir araç, tünel içinde karşı şeride geçerek hatalı sollama yaptı. Görüntülerin incelenmesi üzerine araç plakasına hatalı sollama ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 13 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Karabük-Yenice kara yolunda tünel içerisinde hatalı sollama yapan araca 13 bin 719 TL trafik cezası uygulandı.

Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir araç, tünel içerisinde önündeki araçları sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonetle burun buruna gelen araç, son anda yapılan manevrayla muhtemel kazadan kurtuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan hatalı sollama, başka bir araçtaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin incelenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç plakasına, hatalı sollama ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 13 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük-Yenice yolunda tünelde hatalı sollamaya 13 bin 719 TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük-Yenice yolunda tünelde hatalı sollamaya 13 bin 719 TL ceza kesildi - Son Dakika
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