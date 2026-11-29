Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü meydana gelen bina çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü çöken 6 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, enkazdan şu ana kadar 16 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 15 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında Sindh Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından bölgeye gönderilen iş makineleri kullanılıyor; ekipler, enkaz altında mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşabilmek için aramalarını sürdürüyor.

Dört kişi gözaltına alındı

Polis, binanın çökmesine ilişkin cinayet, ihmal ve dikkatsizlik suçlamalarını içeren soruşturma kapsamında dava açıldığını bildirdi. Olayla bağlantılı 10 kişinin şüpheli olarak belirlendiği, bunlardan 4'ünün gözaltına alındığı kaydedildi.