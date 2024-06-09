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Karaman'da 2 araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da panelvan araca çarptıktan sonra park halindeki kargo aracının altına giren motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.S. yönetimindeki 70 AB 579 plakalı motosiklet, dönmek için manevra yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AR 625 plakalı Hyundai marka panelvan araca, çarptıktan sonra savrularak park halindeki 70 AAJ 667 plakalı kargo minibüsünün altına girerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik polisi ve olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlattı.