Karaman'da 75. Yıl Parkı'ndaki kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı - Son Dakika
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Karaman'da 75. Yıl Parkı'ndaki kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı

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Karaman\'da 75. Yıl Parkı\'ndaki kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı
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Karaman'ın Mümine Hatun Mahallesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kavgaya karıştığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da iki grup arasında parkta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Mümine Hatun Mahallesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. (34), bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaKaramanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da 75. Yıl Parkı'ndaki kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı - Son Dakika
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