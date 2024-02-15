Karaman\'da Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu

3.Sayfa

Karaman'da çatısı aşırı yağışa dayanamayarak çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu.

Olay, merkez ilçeye bağlı Taşkale köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üretici Soner Kaynakçıoğlu'na ait koyun ahırının çatısı aşırı yağışa dayanamayarak kirişin kırılması sonucu çöktü. Çatısı çöken ahırdaki koyunlardan 20'si göçüğün altında kalarak telef oldu. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, koyunları telef olan üretici Soner Kaynakçıoğlu'nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çatısı çöken ahırda da incelemelerde bulunan Bayram, "Allah beterinden korusun. Çok üzücü bir durumun. Yaklaşık 300 bin lira civarında bir zarar olan üreticimize tekrar geçmiş olsun diliyorum" dedi. - KARAMAN