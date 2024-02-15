Karaman'da Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu

Karaman\'da Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu

Karaman'ın Taşkale köyünde bir ahırın çatısı aşırı yağış nedeniyle çöktü. Çöken ahırda bulunan 20 koyun telef oldu. Karaman Ziraat Odası Başkanı, üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti ve zararın yaklaşık 300 bin lira olduğunu belirtti.

15.02.2024 13:42  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da çatısı aşırı yağışa dayanamayarak çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu.

Olay, merkez ilçeye bağlı Taşkale köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üretici Soner Kaynakçıoğlu'na ait koyun ahırının çatısı aşırı yağışa dayanamayarak kirişin kırılması sonucu çöktü. Çatısı çöken ahırdaki koyunlardan 20'si göçüğün altında kalarak telef oldu. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, koyunları telef olan üretici Soner Kaynakçıoğlu'nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çatısı çöken ahırda da incelemelerde bulunan Bayram, "Allah beterinden korusun. Çok üzücü bir durumun. Yaklaşık 300 bin lira civarında bir zarar olan üreticimize tekrar geçmiş olsun diliyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Mehmet Bayram, Karaman, Taşkale, Tarım, Doğal Afet, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 13:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement