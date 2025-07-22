Karaman\'da Asayiş Uygulaması: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-22 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 2 bin 739 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 23 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 46 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 102 kişiye para cezası uygulandı. 95 araç trafikten men edilirken, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kesici-delici alet, 11 adet extacy hap, 6 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 275 adet sentetik hap, 60 kilo nargile tütünü ile 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN