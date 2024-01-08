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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'ın Elma Şehir Mahallesi'nde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman\'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
08.01.2024 - 17:24,
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Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacaklarından yaralandı. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Elma Şehir Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (16), sokak ortasında karşılaştığı husumetlileri M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., bacaklarından bıçaklandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Y.D. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Karaman, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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