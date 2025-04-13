Karaman\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da komşu olan iki yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 718. Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.N.A. ile F.A.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle A.N.A., komşusu F. A.R.'yi elinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinden bıçaklanarak yaralanan A.N.A. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli A.N.A. olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, suç aleti bıçaksa evin bahçesinde bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN