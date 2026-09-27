Karaman'da çarpışan iki otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 yaralı var

Karaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali T. (25) idaresindeki 70 ADE 110 plakalı Peugeot marka otomobil ile Ali Koraşoğlu (63) yönetimindeki 42 BET 520 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 42 BET 520 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer aracın sürücüsü Hasan Ali T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dudu K. (61), Gamze K. (31), Ahmet S. (29) ve Serkan Ö. (23) ise yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan 42 BET 520 plakalı otomobilin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.