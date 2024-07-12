Karaman'da eski erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü genç kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Karaman'da eski erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Karaman\'da eski erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da yaşanan olayda eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Seher İşler, son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cenaze namazı Ahmet Yesevi Camisi'nde kılındıktan sonra genç kadının cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.

12.07.2024 12:48
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Karaman'da eski erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 23 yaşındaki Seher İşler, son yolculuğuna uğurlandı. Olaydan sonra gözaltına alınan İşler'in eski erkek arkadaşı Y.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında yaşanmıştı. İddiaya göre, Y.T. (31) alkollü olarak eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) evine geldi. Kendisinde bulunan yedek anahtarla kapıyı açarak içeriye girdiği ortaya çıkan Y.T., evde Seher İşler ile M.T.'yi gördü. Bunun üzerine Y.T. ile M.T. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada M.T. eline geçirdiği şişe ile önce Y.T'nin kafasına vurdu. Kafası kanlar içinde kalan Y.T. de yanındaki bıçakla önce M.T.'yi, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olan Seher İşler ile M.T.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Seher İşer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Seher İşler'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. İşler için Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza İşler'in yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.

Eve yedek anahtarla girmiş

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Y.T.'nin eve balkondan değil, kendisinde bulunan yedek anahtarla girdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Ahmet Yesevi, Karaman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da eski erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü genç kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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