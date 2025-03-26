Karaman'da Gösterilere Katılan 16 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Karaman'daki gösterilerde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Karaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19.03.2025 günü gözaltına alınan ve 21.03.2025 günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı protesto etmek amacıyla 21.03.2025 günü ilimiz CHP İl Başkanlığınca düzenlenen basın açıklaması bitiminde ve sonrasında yapılan yürüyüş sırasında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu ile '2911 SKM' suçunu işledikleri tespit edilen 2 şahıs ile Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen Sanal Devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya hesaplarından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarını işledikleri tespit edilen 14 şahıs olmak üzere toplam 16 kişi hakkında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şahsın yakalanmasına yönelik 24.03.2025 günü 21.00-23.00 saatleri arasında operasyon düzenlenmiş, 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi. - KARAMAN