Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.G. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.