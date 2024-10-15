Karaman\'da Motor ve Motosiklet Çarpıştı

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Karaman'da çarpışan sürat motoru ile motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden İ.T.K. idaresindeki 70 ACC 151 plakalı sürat motoru ile İ.Ö. yönetimindeki 70 AB 587 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 70 ACC 151 plakalı motosiklet orta refüje çarparak karşı şeride uçtu. Kazada her iki sürücüde yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza yerine çağrılan itfaiye ekibi de benzin sızıntısı olan motosikletin çevresinde güvenlik önlemi alarak motosiklete müdahale etti. Kazaya karışan sürat motoru ile motosiklet çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN