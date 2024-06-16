Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da panelvan araca çarptıktan sonra park halindeki kargo aracının altına giren motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından 9 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören İsmail Mert Sevimli, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

16.06.2024 20:43
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Karaman'da panelvan araca çarptıktan sonra park halindeki kargo aracının altına girerek ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 9 gün önce Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Mert Sevimli (21), yönetimindeki 70 AB 579 plakalı motosiklet, dönmek için manevra yapan 70 AR 625 plakalı Hyundai marka panelvan araca çarptıktan sonra savrularak park halindeki 70 AAJ 667 plakalı kargo minibüsünün altına girdi. Kazada ağır yaralanan Sevimli, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 9 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren İsmail Mert Sevimli, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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