Karaman'da otobüslerde emniyet kemeri kullanımı toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da otobüslerde emniyet kemeri kullanımı toplantısı düzenlendi

Karaman\'da otobüslerde emniyet kemeri kullanımı toplantısı düzenlendi

Karaman Vali Yardımcısı Fatih Baysal başkanlığında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personelinin katılımı ile 'Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımının Yaygınlaştırılması' konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası otobüs firmalarının temsilcilerine, emniyet kemerinin insan hayatını koruması açısından önemi ve yasal olarak zorunlu olduğu konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

16.02.2024 14:04
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Karaman'da otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması konulu toplantı düzenlendi.

Karaman Vali Yardımcısı Fatih Baysal başkanlığında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personelinin katılımı ile "Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımının Yaygınlaştırılması" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Vali Yardımcısı Fatih Baysal ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının temsilcilerine yönelik "Emniyet Kemeri" takmanın, insan hayatını koruması açısından önemi ile yasal olarak zorunlu olduğu konularında bilgilendirmeler yapıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da otobüslerde emniyet kemeri kullanımı toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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