Karaman'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Karaman'da kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı; sürücü yaralandı.

23.11.2024 00:23
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Üniversite Mahallesi, Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. yönetimindeki 70 DL 822 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü R.D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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