Karaman'da otomobil inşaatın kazı alanına uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da otomobil inşaatın kazı alanına uçtu, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman\'da otomobil inşaatın kazı alanına uçtu, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da seyir halindeki otomobil, yapımı süren inşaatın kazı alanına uçtu; araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yakınların uyarı levhası yok iddiası üzerine yola güvenlik şeridi çekildi.

Karaman'da bir otomobilin yapımı devam eden inşaatın kazı alanına uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1852. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed K. (30) idaresindeki 70 ACY 886 plakalı Seat marka otomobil, seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kazı alanına uçtu. Kazada sürücü Muhammed K. ile araçta yolcu olarak bulunan Orhan K. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin bir anda inşaatın kazı alanına uçtuğu görülüyor.

Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları, yolda trafik uyarı levhası ve güvenlik şeridi bulunmadığını ileri sürerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri, yola güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiGüvenlik3. SayfaKaramanGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:20:00. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da otomobil inşaatın kazı alanına uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement