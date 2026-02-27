Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı

Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı
27.02.2026 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da, polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kavşakta başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken; şüpheliler gözaltına alındı.

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şüphelilerin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki Valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman-Mersin kara yolu üzerinde uygulama yapman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine R.K. idaresindeki 70 ADA 319 plakalı otomobili durdurmak istedi.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI, TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Polisin 'dur' ihtarında uymayarak kaçmaya başlayan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerin aracı Valilik kavşağında H.U. yönetimindeki 70 ACL 174 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, şüphelilerin çarptığı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan şüpheliler R.K. ile E.K. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşanan kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Otomobil, Karaman, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 01:49:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.