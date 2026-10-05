Karaman\'da sabah cip ile çarpışan otomobil refüje savruldu, 2 kişi yaralandı

Karaman'da sabah cip ile çarpışan otomobil refüje savruldu, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta cip ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralanarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki 70 EA 644 plakalı otomobil ile Ö.D. yönetimindeki 34 GMP 215 plakalı Nissan marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak refüje çıkan otomobilin sürücüsü S.Ü. ile yanındaki M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?