Karaman\'da sabah cip ile çarpışan otomobil refüje savruldu, 2 kişi yaralandı

Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki 70 EA 644 plakalı otomobil ile Ö.D. yönetimindeki 34 GMP 215 plakalı Nissan marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak refüje çıkan otomobilin sürücüsü S.Ü. ile yanındaki M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.