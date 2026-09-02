Karaman'da Tofaş'ın çarptığı motosiklet sürücüsü 68 yaşındaki Vehbi Öz hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Tofaş'ın çarptığı motosiklet sürücüsü 68 yaşındaki Vehbi Öz hayatını kaybetti

Karaman\'da Tofaş\'ın çarptığı motosiklet sürücüsü 68 yaşındaki Vehbi Öz hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, Tofaş otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Vehbi Öz (68) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaklaşık 50 metre savrulan motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü Ş.Ç. gözaltına alındı.

Karaman'da Tofaş otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 01.50 sıralarında Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vehbi Öz'ün (68) kullandığı 70 ABJ 830 plakalı motosiklete kavşakta Ş.Ç. (24), idaresindeki 70 AU 204 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Vehbi Öz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobil sürücüsü Ş.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Tofaş'ın çarptığı motosiklet sürücüsü 68 yaşındaki Vehbi Öz hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak Cezası belli oldu “Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu
Girne’deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu Dehşet anlarını böyle anlattı Girne'deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti ölümden döndü 14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü
Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar
Filipinler’de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp Filipinler'de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp
Doku soruşturmasında çember daralıyor Cezaevine gönderildi Doku soruşturmasında çember daralıyor! Cezaevine gönderildi

11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:41
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
10:32
Belediyedeki rüşvete suçüstü 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
Belediyedeki rüşvete suçüstü! 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
10:29
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti’ye geçiyor Üstelik yalnız da değil
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 11:40:52. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Tofaş'ın çarptığı motosiklet sürücüsü 68 yaşındaki Vehbi Öz hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement