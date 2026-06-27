Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
27.06.2026 10:17
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Ayrancı'da otomobil takla attı; sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yaralandı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçesine bağlı KüçükKoraş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tek (71) idaresindeki 54 DZ 099 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü Ahmet Tek, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Rukiye T. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Rukiye T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Tek'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardında aynı hastanenin morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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