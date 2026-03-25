Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 33 ADU 264 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki 42 B 6551 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN