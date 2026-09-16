Karaman'da yağ nedeniyle kontrolden çıkan otomobil beton dubaya çarptı
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Karaman Hamidiye Mahallesi'nde yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan otomobil beton mantar dubaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu, belediye ekipleri yolda temizlik yaptı.
Karaman'da yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil beton mantar dubaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 70 AAU 087 plakalı otomobil, yola dökülen yağ nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton dubaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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