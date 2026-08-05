Karapınar\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yapımı inşaat sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ulus Mahallesi'ndeki inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle şantiye sahasında bulunan konteynerlerden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.