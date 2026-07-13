Karasu\'da Alkol Yasağı Denetimleri Başladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatilcilerin ve ilçe halkının huzurunu sağlamak gayesiyle sahil şeridi ile plaj alanında uygulanan alkol tüketimi yasağının ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, plajlarda denetim gerçekleştirerek uyarıda bulundu.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan başkanlığında Haziran ayı başında düzenlenen "Karasu Turizm Yaz Tedbirleri Toplantısı" kapsamında, ilçede kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu korumaya yönelik birtakım kararlar alınmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda sahil araç yolu üzeri, sağlı sollu kaldırım alanları ile deniz ile yol arasında kalan kumluk plaj alanında içecek tüketilmesi ve kullanılması yasaklandı. Yasak kararının uygulanmasıyla birlikte harekete geçen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridinde denetim gerçekleştiriyor. Sahilde ve kamusal alanlarda denetim yapan ekipler, kurala uymayarak alkol tüketen vatandaşları uyararak yasak konusunda bilgilendiriyor. Halkın ve bölgeye gelen tatilcilerin rahat ve güvenli bir sezon geçirmesi amacıyla yürütülen emniyet denetimlerinin yaz sezonu sonuna kadar devam edeceği bildirildi. - SAKARYA