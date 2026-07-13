Karasu'da Alkol Yasağı Denetimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karasu'da Alkol Yasağı Denetimleri Başladı

Karasu\'da Alkol Yasağı Denetimleri Başladı
13.07.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu'da alkol tüketimi yasağı sonrası emniyet, plajlarda denetim yaparak tatilcileri uyarıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatilcilerin ve ilçe halkının huzurunu sağlamak gayesiyle sahil şeridi ile plaj alanında uygulanan alkol tüketimi yasağının ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, plajlarda denetim gerçekleştirerek uyarıda bulundu.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan başkanlığında Haziran ayı başında düzenlenen "Karasu Turizm Yaz Tedbirleri Toplantısı" kapsamında, ilçede kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu korumaya yönelik birtakım kararlar alınmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda sahil araç yolu üzeri, sağlı sollu kaldırım alanları ile deniz ile yol arasında kalan kumluk plaj alanında içecek tüketilmesi ve kullanılması yasaklandı. Yasak kararının uygulanmasıyla birlikte harekete geçen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridinde denetim gerçekleştiriyor. Sahilde ve kamusal alanlarda denetim yapan ekipler, kurala uymayarak alkol tüketen vatandaşları uyararak yasak konusunda bilgilendiriyor. Halkın ve bölgeye gelen tatilcilerin rahat ve güvenli bir sezon geçirmesi amacıyla yürütülen emniyet denetimlerinin yaz sezonu sonuna kadar devam edeceği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da Alkol Yasağı Denetimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:47:55. #7.12#
SON DAKİKA: Karasu'da Alkol Yasağı Denetimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.