Karasu\'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda otomobil, tıra adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Adapazarı-Karasu D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (20) kontrolündeki 34 BPB 479 plakalı Fiat marka otomobil, emniyet şeridindeki E.A. (32) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. (20) yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü S.A., kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA