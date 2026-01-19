Çekici taşıdığı araç ile şarampole devrildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, çekici, taşıdığı araçla birlikte şarampole kaydı.

Kaza, Karayazı Yücelik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Araç, arıza yapmasının ardından Ergat Otomotiv araç taşıyıcısını arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen çekici, arızalı aracı yükleyerek Karayazı merkez istikametine doğru hareket etti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole kaydı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Şarampole kayan araç, Karayazı Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM