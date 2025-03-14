Karesi\'de İşçi Servisi ile Araç Çarpıştı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi Akçay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 10 S 00531 plakalı işçi servisi ile E.Ç. idaresindeki 10 Y 8730 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, serviste bulunan 5 işçi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR