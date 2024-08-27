Karısını döverek öldüren zanlı yakalandı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karısını döverek öldüren zanlı yakalandı: O anlar kamerada

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darp ederek öldüren Hasan Dim, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, yakalanma sırasında direnmeye çalıştı ancak jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

27.08.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karısını döverek öldüren zanlı yakalandı: O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darp ederek öldüren Hasan Dim, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, yakalanma sırasında direnmeye çalıştı ancak jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, 24 Ağustos 2024 tarihinde akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Hasan Dim, yaşanan tartışmanın ardından eşini darp ederek öldürdükten sonra kaçmıştı. Olayın ardından polis ekiplerince zanlının yakalanması için geniş arama çalışmaları başlatıldı.

Zanlı ise iddiaya göre motosiklet ile köy köy kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanlarında zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan Dim'in izine rastlayan jandarma ekipleri, şüpheliyi Karacakılvayuz Mahallesindeki bir yolda kıstırdı. Yakalanacağını anlayan Hasan Dim, jandarma ekiplerine direnmeye çalıştı. Ancak, ekiplerin soğukkanlı yaklaşımı sayesinde etkisiz hale getirilen Dim, gözaltına alındı. Zanlının yakalanmasına ilişkin anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Jandarma, Tekirdağ, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısını döverek öldüren zanlı yakalandı: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Karısını döverek öldüren zanlı yakalandı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement