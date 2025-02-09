Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 1 kişi faturasız kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde ruhsatsız silah taşımaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Karpuzlu ilçesi Akçaaabat Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan A.K. isimli şüpheli şahıstan bir adet faturasız kurusıkı tabanca ve 2 adet ses fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5729 Sayılı Kanun kapsamında 11 bin 977 TL idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Karpuzlu'da Faturasız Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?