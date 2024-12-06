Karpuzlu Emniyeti Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor - Son Dakika
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Karpuzlu Emniyeti Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

Karpuzlu Emniyeti Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

Karpuzlu Emniyet Amirliği, dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

06.12.2024 14:43
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Karpuzlu ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, Karpuzlu ilçesinde kıraathanelere giderek vatandaşlara dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılık suçları ile ilgili vatandaşlara ve özellikle yaşlılara bilgilendirme çalışması yapan Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği Polis Merkezi Amirliği ekipleri, özellikle kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtarak kendilerinden para, altın isteyen şahıslara inanmamaları konusunda uyararak vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri istendi. Ayrıca İnternet üzerinden yapılan online alışverişler konusunda da bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlardan güvenli sitelerden alışveriş yapmalarını, kurumsal internet sitelerine benzer sahte internet sitelerine karşı duyarlı olmalarını yanı sıra ilan sahibi konusunda iyi bir araştırma yapmalarını, para/hediye/ödül kazandıklarını ya da haklarında icra takibi olduğunu söyleyerek kendilerinden para isteyen şahıslara kesinlikle inanmamaları konularda uyarılarda bulunarak vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerinin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Ayrıca, vatandaşlardan olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri ya da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karpuzlu Emniyeti Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor - Son Dakika

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