Kars Kağızman'da nehir kıyısında cansız beden bulundu, kimlik çalışması başladı
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyünde, Aras Nehri kıyısında bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni ve kimliği, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek; cansız beden Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kağızman'da Aras Nehri kıyısında bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni ve kimliği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
Olay, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nehir kıyısında bulunan bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kimlik bilgilerine rastlanılmayan kişinin cansız bedeni, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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