Kars'ta 17 Kişi Yakalandı: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta 17 Kişi Yakalandı: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars\'ta 17 Kişi Yakalandı: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama ve çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan kişilerden 6'sı tutuklanırken, 11 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

13.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:21
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Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan 18, 6 ve 1 yılla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde yapılan uygumla ve çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan; "Mala Zarar Verme İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.K. (54), "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası bulunan H.K. (22, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.B. (36), "Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (35),

"Bir Sesli veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.T. (56),

Basit Yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.C. (26) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi de 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Silah ve mühimmat ele geçirildi"

Ayrıca polis ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda

3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tabancaya ait 3 şarjör ve 9 fişek, 1 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait 1 şarjör, 3 kurusıkı fişeği, 211 9 milimetre fişek, 80 av tüfeği fişeği, 3 av tüfeği şarjörü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 17 Kişi Yakalandı: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 17 Kişi Yakalandı: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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