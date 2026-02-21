Kars\'ta Düzensiz Göçle Mücadele

Kars'ta polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor.
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce 1 aracın düzensiz göçmen taşıyor olabileceği yönünde alınan istihbari bilgi üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli araç, il merkezi Paşaçayırı mevkiinde usulüne uygun şekilde durduruldu.
Araçta yapılan kontrollerde, Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü K.B. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla ve artarak devam edeceği vurgulandı. - KARS
