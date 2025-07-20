Kars\'ta İnek Kurtarıldı

Kars'ta sarp arazide otlarken kayalıklardan düşen 1 inek, Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Olay Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde meydana geldi. İbrahim Uçar'a ait otlamak için araziye bırakılan büyükbaş hayvanlardan 1'i, dengesini kaybederek yaklaşık uçuruma yuvarlandı. Hayvan sahibinin çabalarına rağmen düştüğü yerden çıkarılamayan hayvan için durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel İdare ekipleri, hayvanın düştüğü zorlu arazi şartlarında titiz bir çalışma başlattı. Ekipler, hayvanın bulunduğu noktaya ulaşmak için güvenli bir yol oluşturuldu.

Uzun süren uğraşlar sonucunda, ekipler, halat kullanarak yaptığı çalışmayla inek düştüğü yerden sağ salim kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ve hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS