Kars\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

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Kars'ta kar ve tipiden 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yolları için çalışma başlatıldı.

Kars'ta kış etkisini sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşıma geçit vermiyor. Kar ve tipiden 29 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu.

Kars'ta kar ve tipiden Digor'da 5, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 3 ve Susuz'da 1 olmak üzere toplam 29 köyle Kars'ın bağlantısı kesildi.

Kars İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri aynı anda birçok noktada karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler kapalı köy yolları açmak için yoğu çaba sarf ediyor kapalı köy yollarının kısa sürede açılması bekleniyor. - KARS