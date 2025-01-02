Kars'ta Kış Tatbikatı 2025 Düzenlenecek

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Kars'ta sınırlarında bulunan Şehit İstikam Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde Kış Tatbikatı 2025 atışları yapılacak.

6 Ocak, 15 Şubat 2025 tarihlerinde F-16 Savaş Uçağı, Bayraktar TB2 S/İHA, Bayraktar AKINCI İHA, Atak Helikopter, Tank, Obüs, Havan, ZMA, TAS, Keskin Nişancı, RPG-7 ve 40 mm. B/A atışları yapılacağında bölgeye girmek yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kış Tatbikatı 2025 süresince; Şehit İstikam Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında, F-16 Savaş Uçağı, Bayraktar TB2 S/İHA, Bayraktar AKINCI İHA, Atak Helikopter, Tank, Obüs, Havan, ZMA, TAS, Keskin Nişancı, RPG-7 ve 40 mm. B/A atışları icra edilecektir" denildi.

Açıklamada, "Ağır Silah Atışları kapsamında 06 Ocak -15 Şubat 2025 tarihleri arasında aşağıda koordinatları belirtilen Şehit İstikam Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanına girilmesi, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS