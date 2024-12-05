Kars\'ta Okul Güvenliği Artırıldı

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Kars'ta polis okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor. Eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte polis ekipleri, okulların çevresinde görev alarak okulla ilgisi olmayan kişileri bölgeden uzaklaştırıyor.

Polis ekiplerince ayrıca okullar bölgesinde bulunan internet kafe, oyun salonu, şans oyunları bayii, kafe, kıraathane, tekel bayii ve büfeler denetim yaptı. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevresinde yoğun bir şekilde devriye gezen ekipler, şüpheli durumlara karşı anında müdahale ediyor. Uyuşturucu, şiddet ve asayiş olaylarına karşı sıfır tolerans politikası uygulayan emniyet birimlerine öğretmen ve velilerden de destek geldi. Kars polisinin bu titiz çalışmaları, toplumun huzurunun ve güvenin artmasına önemli katkı sağlıyor. Polise ekiplerince okul çevrelerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS