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Kars'ta Patozdan Silah Çıktı

Kars\'ta Patozdan Silah Çıktı

Kars'ta düzenlenen operasyonda patoz makinesi içerisinden AK-47 silah ve mühimmat ele geçirildi.

20.12.2024 09:13
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Kars'ta patoz makinesi içerisinden saman yerine Kalaşnikof marka uzun namlulu silah çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kent merkezinde ve merkeze bağlı Gelirli köyünde 2 ikametgaha eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, köydeki ikametgahta yapılan aramada bahçede bulunan patoz makinesi içerisine saklanmış 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilirken, ikametgahlarda yapılan detaylı aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör ve 100 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden H.O. (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Patozdan Silah Çıktı - Son Dakika

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