Karşıyaka'da İhalede Usulsüzlük İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Karşıyaka'da İhalede Usulsüzlük İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulundu

Karşıyaka\'da İhalede Usulsüzlük İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulundu

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı, temizlik şirketine yapılan araç kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair suç duyurusunda bulundu. 7 firmanın teklif verdiği ihalede, 6 firmanın elenmesi ve 218 milyon + KDV'lik yüksek miktarın tek bir firmaya verildiği belirtildi.

16.12.2024 14:37  Güncelleme: 14:41
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AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı, Karşıyaka Belediyesinin temizlik şirketine yaptığı araç kiralama ihalesinde usulsüzlükler olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, "İhaleye 7 firma teklif veriyor fakat her ne hikmetse 6 firma ihaleye giriş teminatını yanlış yatırıyor. Bu sebeple 6 firma eleniyor ve bir firmanın teklifi geçerli oluyor. 24 aylığına, 218 milyon+KDV gibi yüksek miktar adrese teslim ihaleyle bir firmaya veriliyor" dedi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı, Karşıyaka Belediyesinin geçtiğimiz günlerde temizlik şirketine yaptığı araç kiralama ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, "İhalede burnumuza pis kokular geldi" dedi.

"Burası sizin babanızın şirketi değil. Burada 350 bin Karşıyakalının hakkı var"

Adrese teslim bir ihale yapıldığını iddia eden Başkan Köse, "Biraz araştırdığımızda; milletin parasının çarçur edildiği, adrese teslim ihale yapıldığını, rekabet ortamının ortadan kaldırılarak, Karşıyakalının parasının birilerine peşkeş çekildiği kanaatine vardık" diye konuştu. Köse, "Biz ne Karşıyakalıların ne de bu milletin parasını birileri mutlu olsun diye, onlara peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karşıyaka'nın zarar görmemesi adına, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karşıyaka sahipsiz değildir. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a sesleniyorum; burası sizin babanızın şirketi değil. Burada 350 bin Karşıyakalının hakkı var" ifadelerine yer verdi.

24 aylığına 218 milyon+KDV araç ihalesi

"Sizlere trajikomik bir ihaleden bahsetmek istiyorum" diyen Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal da, dikkat çeken ihale detaylarını paylaştı.

Temizlik şirketi için araç kiralama ihalesine çıkıldığını aktaran Ünal, 24 aylığına, 218 milyon+KDV gibi yüksek miktara ihale yapıldığını söyledi.

Hasan Ünal, "Trajikomik diyorum; çünkü ağlanacak halimize Belediye Başkanı Yıldız Ünsal sayesinde acı acı gülüyoruz. Temizlik hizmeti için bir araç kiralama ihalesine çıkıyor belediye başkanı. Bütün belediyeler, artık kendi öz sermayesi ve bütçesi ile kiralamaktan vazgeçerken, bizim belediye başkanı her ne hikmetse araçları kendi alacağına, kiralama tercihinde bulunuyor. Üstelik 24 aylık kiralama fiyatının yarısına bu araçları demirbaş olarak kazandırma imkanı varken; yani daha uygun ve az bütçeyle kendi bünyesine katmak yerine, araçları dışarıdan daha yüksek fiyata kiralama tercihinde bulunuyor. Yaklaşık 218 milyon gibi fahiş bir rakamla; şoförü olmayan, yakıtı olmayan, bir anlamda modeli bile belli olmayan, belki de; eski, ömrünü ve miadını doldurmuş araçlara sadece 24 aylığına 218 milyon + KDV gibi yüksek miktarı adrese teslim ihaleyle bir firmaya veriyor" diye konuştu.

"İhaleye 7 firma teklif veriyor, 6 firma ihaleye giriş teminatını yanlış yatırıyor"

Ünal, son olarak şöyle devam etti:

"İhaleye 7 firma teklif veriyor fakat her ne hikmetse 6 firma ihaleye giriş teminatını yanlış yatırıyor. Bu sebeple 6 firma eleniyor ve bir firmanın teklifi geçerli oluyor. Rekabet şartları oluşmadığı halde sayın başkan, 'Bu firmaya ihaleyi vermek zorunda kaldık' şeklinde aciz bir açıklama yapıyor. Üstelik meclis kürsüsünden, 'elenen 6 firma 1 TL ile 5 TL arasında teminat yatırmış' diyor. Ağlar mısınız? Güler misiniz? Yoksa isyan mı edersiniz? İşte biz burada Karşıyakalıların bize verdiği denetleme görevini yerine getiriyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karşıyaka'da İhalede Usulsüzlük İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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