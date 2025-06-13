Karşıyaka Mezarlığı'nda yılanlar görüntülendi
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nda 2 yılan cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nı yılanlar bastı. Yılanların mezarların arasında gezindiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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