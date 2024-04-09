Kartal'da 5 katlı binanın birinci katında bulunan balkon çöktü: 1 yaralı
İSTANBUL - Kartal'da 5 katlı binanın birinci katında bulunan balkon çöktü, 1 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ramazan Bayramı'nda ilçede 527 kolluk personelinin görev yapacağını söyledi. Bodrum'a gelenlerin bayramlarını kutlayan Kaymakam Çit, ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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