Kartal\'da bir apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı

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Kartal'da bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, amatör kamera ile havadan görüntülendi.

Yangın, Kartal Selanik Caddesi Vakfıkebir Sokak üzerindeki bir apartmanın çatı katındaki dairede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

çatı katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede tüm çatıya sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri diğer binalara sıçramadan yangını söndürdü. Apartmanın üst katındaki dairenin hasar gördüğü yangın, amatör kamera ile havadan görüntülendi.

Kemal Kuğu, "İşte kayınçomun evinde derin dondurucudan yangın çıkıyor. Komple evi yandı, üzgünüz. Söndürdü itfaiye, gelmiş yetişmiş ama gelene kadar tabii çoğu şeyi de gitti. Zararı büyük" dedi. - İSTANBUL