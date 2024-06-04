Kartal'da gaz ile freni karıştıran sürücü otomobiliyle dükkana girdi

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Kartal'da, gaz ile freni karıştıran sürücü otomobiliyle dükkana daldı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kartal'da Orhantepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GP 3239 plakalı otomobil sürücüsü, cadde de seyir halindeyken kavşağı döndüğü sırada gaz ile fren pedallarını karıştırarak yolun kenarındaki dükkana daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi. Dükkana dalan otomobil çekici yardımı ile kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Olaya ilişkin konuşan dükkan sahibi Haki Deri, "Yaşlı bir hanımefendi fren yerine gaza basınca dükkanımıza daldı. Dükkanda maddi hasar oluştu. Neyse ki bir can kaybı ya da yaralanma yok. Herkese geçmiş olsun diyelim. İçeride sadece oğlum vardı ona da bir şey olmadı, çok şükür" dedi. - İSTANBUL