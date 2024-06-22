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Kartal'da kaza yapan şahıs canı yerine motosikletine üzüldü

İSTANBUL - Kartal'da motosikletiyle kaza yapan kadın sürücü, kendi canı yerine motosikletine üzüldü. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kadın motosikletli seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza nedeniyle motosiklet düşerek sürüklendi. Kadın sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bir süre yolda oturan sürücü, daha sonra motosikletinin yanına geldi. Motosikletinin kazaya karışmasına üzülerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan motosiklet sürücüsünün o anları ise çevredeki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.